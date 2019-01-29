Верховный суд «Незалежной» разрешил экспроприировать филиалы российских банков на Украине

Верховный суд Украины разрешил Апелляционному суду Киева исполнять на территории «Незалежной» решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которая обязала Россию компенсировать убытки группе украинских компаний, потерявших свои активы в Крыму.

Вместе с тем, Верховный суд удовлетворил часть жалоб на решение Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018. Тогда был наложен арест на акции Проминвестбанка (ПИБ, украинская «дочка» Внешэкономбанка) и дочерних банков Сбербанка и ВТБ, работающих на Украине.

В то же время, говорить о деталях решения пока рано, так как полный текст постановления будет опубликован 1 февраля.

На сегодняшнее решение уже отреагировал старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

​«ВЭБ.РФ использует все доступные правовые инструменты для защиты своих инвестиций на территории Украины. Ранее ВЭБ.РФ инициировал инвестиционный спор с Украиной в связи с ползучей экспроприацией акций ПИБа. В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБа надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана Международным арбитражным судом Стокгольма», – цитирует РБК Краснова.

Как сообщал «Новый День», Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка.

По решению суда российским банкам также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридических лиц, на чьи акции был наложен арест.

Киевский суд принял решение во исполнение постановления Гаагского Международного арбитражного суда, куда ранее подали иски представители нескольких компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, за потерю активов в Крыму.

В ответ дочки российских банков резко ограничили выдачу денег украинским клиентам. Нацбанку «Незалежной» пришлось выступить по этому поводу со срочным заявлением, дабы успокоить население.

Кроме того, Минюст России заявил, что не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге и обжаловал его уже в Апелляционном суде Гааги.

Симферополь, Валентин Карамазов

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