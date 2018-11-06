Крымское эхо: ВТБ ограничил выдачу налички украинцам – Нацбанк «Незалежной» успокаивает граждан

Национальный финансовый регулятор Украины поспешил выступить с официальным разъяснением по поводу сложившейся ситуации вокруг российской «дочки» ВТБ.

Как сообщал «Новый День», в сентябре апелляционный суд Киева арестовал акции украинских филиалов ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка по искам нескольких компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, за потерю активов в Крыму.

«В связи с запросами СМИ Национальный банк сообщает, что сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО «ВТБ Банк», которое происходило в процессе сворачивания деятельности АО «ВТБ Банк» уже длительное время и было усугублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 о блокировании активов финансового учреждения.

Это решение суда фактически лишило АО «ВТБ Банк» возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

5 ноября 2018 банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.

Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости примет меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Ситуация с ликвидностью в АО «ВТБ Банк» никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», – заверяют в Национальном банке Украины.

В свою очередь, специалист по экономическим расследованиям, украинский журналист Александр Дубинский переживает, что «дочку» ВТБ подводят под банкротство, дабы избежать ареста активов в пользу компаний-истцов.

«У ВТБ Банк Украина встали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону «О банках» до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий. Таким образом Кремль пытается не допустить изъятия акций банка в интересах группы «Приват», которая наложила арест на акции всех дочерних банков Российской Федерации в Украине. Нацбанк в данной ситуации тупо играет на стороне Москвы, позволяя обанкротить эти банки», – цитирует Дубинского «Политнавигатор».

Дубинский предполагает, что по такому же пути могут пойти и другие украинские филиалы российских банков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.18

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