Киевский суд арестовал акции российских банков по иску Коломойского

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по решению суда российским банкам также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридических лиц, на чьи акции был наложен арест.

Таким образом, по словам экспертов, намечавшиеся продажи филиалов Сбербанка и ВТБ на Украине откладываются на неопределённый срок.

Сообщается, что киевский суд принял решение во исполнение постановления Гаагского Международного арбитражного суда, куда ранее подали иски представители нескольких компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, за потерю активов в Крыму.

На данный момент известно, что Сбербанк РФ заявил о намерении обжаловать эти решения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.18

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