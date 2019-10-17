Киев снял арест с украинского филиала Сбербанка

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск «Сбербанка» России и отменил арест его «дочки» «Сбербанк Украина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

Кроме того, с украинского филиала «Сбербанка» снят арест счетов в ценных бумагах.

Суд также подтвердил, что «Сбербанк Украина» принадлежит не России, а «Сбербанку» и поэтому не может по украинским законам отвечать за национализацию имущества «Незалежной» в Крыму.

«Суд признал обоснованными доводы истца о том, что истец ОАО «Сбербанк России» не является должником по арбитражным решениям, а акции, эмитированные АО «Сбербанк», принадлежащие истцу ОАО «Сбербанк России» по праву собственности, не являются собственностью Российской Федерации, а потому таковые акции не подлежат аресту в целях выполнения арбитражного решения», – цитирует ТАСС решение Хозяйственного суда Киева

Напомним, Апелляционный суд Киева в сентябре 2018 года наложил арест на акции Проминвестбанка (ПИБ, украинская «дочка» Внешэкономбанка) и дочерних банков Сбербанка и ВТБ, работающих на Украине.

«Сбербанк» тогда пообещал добиваться справедливости в международных и украинских судах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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