Киев конфисковал и незаконно продал филиал российского госбанка на Украине

Российский государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ объявил о намерении взыскать госактивы Украины по всему миру в счёт погашения убытков от незаконной продажи своей «дочки» – «Проминвестбанка» (ПИБ) властями «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в специальном сообщении российской инвестиционной госкорпорации.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в городе Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности. Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», – приводит ТАСС вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Пословам Краснова, ВЭБ.РФ будет добиваться ареста государственных активов Украины во всех юрисдикциях – российской, украинской и международной.

Сообщается, что власти Украины получили за незаконную продажу филиала российского банка на аукционе около $11 млн. Покупатель на данный момент не известен.

Напомним, в августе прошлого года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма наложил запрет на продажу Украиной акций «Проминвестбанка» (ПИБ) – дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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