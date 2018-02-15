«Дочку» ВЭБа на Украине надеются продать весной

Сделку по продаже украинской «дочки» «Внешэкономбанка» (ВЭБ) планируют закрыть в апреле.

Напомним, в марте прошлого года Украина ввела санкции сразу против пяти российских банков, работающих на Украине, за кредитование жителей ЛНР и ДНР. Под «пресс» попали: «Проминвестбанк» («дочка» ВЭБа), «Сбербанк» и ВТБ, «БМ Банк» и VS Bank («внучка» «Сбербанка»).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Российском инвестиционном форуме, который сегодня стартовал в Сочи, глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что продажа «Проминвестбанка» должна состояться до 1 мая.

«Мы ждем решения, которое взаимоприемлемое и для Национального банка Украины, и для нас. Поэтому мы надеемся, что до 1 мая мы можем сделку закрыть», – сообщил Горьков. Отметим, в конце прошлого года в банковской организации заявили, что ведут переговоры по продаже украинской «дочки». По информации украинских СМИ, ВЭБ вел переговоры о продаже «Проминвестбанка» с тремя потенциальными новыми собственниками. Среди возможных покупателей числились: экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, венгерский банковский холдинг ОТП, а также «дуэт» – украинские бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь.

Как сообщал «Новый День», российские корпорации хотят продать свои дочерние банки на Украине в первую очередь по политическим причинам, кроме того всему виной и радикально настроенные жители «Незалежной», восставшие против российских банковских организаций. Так, накануне днем во Львове националисты подожгли «Сбербанк». Отделения других российских банков на Украине также регулярно подвергаются атакам национал-радикалов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.02.18

В Крыму отказались от введения курортного сбора в наступающем сезоне. / Комитетом ветеринарии Крыма займется Генпрокуратура России. / В Крыму иномарку разорвало на части после столкновения с автобусом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»