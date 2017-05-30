«Дочку» ВТБ на Украине закроют, несмотря на миллиардные потери

Публикации за 30.05.17

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что готов к закрытию «дочки» банка на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Костин подчеркнул, что возможная продажа ВТБ на Украине осложняется политической ситуацией. В случае закрытия бизнеса на Украине ВТБ по предварительным оценкам понесет убытки порядка 25-27 млрд рублей.

По словам Костина, на закрытие подразделения может понадобиться около года. На сегодняшний день банк зарезервировал 70% от выданных на Украине кредитов. За первый квартал текущего года ВТБ удалось снизить чистый убыток украинской «дочки» в 13 раз, если сравнивать с тем же периодом прошлого года – до 351,7 млн в гривневом эквиваленте.

Напомним, в марте Украина ввела санкции – пока на 1 год – сразу против пяти российских банков, работающих на Украине, за кредитование жителей ЛНР и ДНР. Это «Сбербанк» и ВТБ, «БМ Банк», «Проминвестбанк» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» «Сбербанка»). Кроме этого, в марте отделения российских банков на Украине подверглись атакам национал-радикалов.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 30.05.17

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