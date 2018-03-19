«Дочка» российского ВТБ банка прекращает работу на Украине

ВТБ принял решение о прекращении деятельности «БМ-Банка» на Украине.

Напомним, в марте прошлого года Украина ввела санкции сразу против пяти российских банков, работающих на Украине, за кредитование жителей ЛНР и ДНР. Под «пресс» попали: «Проминвестбанк» («дочка» ВЭБа), «Сбербанк» и ВТБ, «БМ Банк» и VS Bank. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о сворачивание деятельности банковской организации с сохранением юридического лица принято сегодня на общем собрании акционеров АО «БМ Банка». По официальной версии, причиной прекращения работы стала «стратегия по оптимизации присутствия на Украине». В сентябре этого года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. «БМ БАНК» полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего – обязательства перед клиентами банка», – сообщили на сайте банковского учреждения и добавили, что планы относительно дальнейшей работы АО как юридического лица пока не разглашаются.Как сообщал «Новый День», многие российские корпорации хотят продать свои дочерние банки на Украине в первую очередь по политическим причинам, кроме того всему виной и радикально настроенные жители «Незалежной», восставшие против российских банковских организаций.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.03.18

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