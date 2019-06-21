ВЭБ потребовал, чтобы Украина возместила убытки, нанесенные дискриминационной политикой

Внешэкономбанк подал иск в Стокгольмский арбитраж. Ответчик – Украина. Претензия – нарушение гарантий и причинение ущерба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2008 году ВЭБ приобрел Проминвестбанк. А с 2014 года на банк украинские власти начали оказывать административное давление. В частности, санкции, наложенные теперь уже бывшим президентом Петром Порошенко, коснулись и Проминвестбанка. Продать украинскую дочку власти «Незалежной» тоже не дают.

В ВЭБе сочли, что Украина нарушила межправительственное соглашение 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовали компенсацию. Киев решать спор в досудебном порядке отказался. ВЭБ подал иск в суд.

Величина требуемой компенсации пока не озвучивается: инвестиции в его развитие Проминвестбанка ВЭБ оценивает в $2,7 млрд, и, по мнению экспертов, сумма иска может составить сотни млн долларов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.06.19

Поток украинский туристов в Крым резко увеличился. / В Севастополе занимались организацией незаконной миграции. / Глава Чехии призвал Киев и страны Запада забыть о Крыме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»