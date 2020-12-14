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Понедельник, 14 декабря 2020, 14:41 мск

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Российский банк добился ареста украинского имущества за рубежом

Суд Британских Виргинских островов арестовал акции принадлежащей государству Украина судоходной Fishing Company S.A. Постановление об аресте вынесено по ходатайству ВЭБ.РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

В компании подчеркнули, что намерены и дальше преследовать Украину в судах по всему миру, пока Киев не исполнит решение Стокгольмского арбитража, который запретил продажу Украиной акций «Проминвестбанка» (ПИБ) – дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ, и не восполнит все убытки из-за ареста акций.

«10 декабря 2020 года Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», – приводит ТАСС сообщение ВЭБ.РФ.

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях», – заявил главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Как известно, власти Украины ранее конфисковавшие «дочку» ВЭБа, собирались продать акции «Проминвестбанка» через украинскую фондовую биржу. Однако ВЭБ.РФ подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием запретить торговлю акциями до разрешения имущественного спора по существу.

Однако уже тогда вице-президент ВЭБ пригрозил Украине судами. Позже ВЭБ потребовал, чтобы Украина возместила убытки, нанесенные дискриминационной политикой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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