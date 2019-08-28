Стокгольмский суд запретил Украине продавать акции конфискованного российского банка

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма наложил запрет на продажу Украиной акций «Проминвестбанка» (ПИБ) – дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации – Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы», – рассказали в ВЭБ.

Как известно, власти Украины ранее конфисковавшие «дочку» ВЭБа, собирались продать акции «Проминвестбанка» через украинскую фондовую биржу. Однако ВЭБ.РФ подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием запретить торговлю акциями до разрешения имущественного спора по существу.

«Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать ВЭБ.РФ в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в ПИБ», – цитирует РИА Новости старшего вице-президента ВЭБ Игоря Краснова.

В 2008 году ВЭБ.РФ купил акции «Проминвестбанка» и инвестировал в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.

Как сообщал «Новый День», в январе текущего года Верховный суд «Незалежной» разрешил экспроприировать филиалы российских банков на Украине.

Однако уже тогда вице-президент ВЭБ пригрозил Украине судами.

«ВЭБ.РФ использует все доступные правовые инструменты для защиты своих инвестиций на территории Украины. Ранее ВЭБ.РФ инициировал инвестиционный спор с Украиной в связи с ползучей экспроприацией акций ПИБа. В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБа надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана Международным арбитражным судом Стокгольма», – заявлял Игорь Краснов.

Позже ВЭБ потребовал, чтобы Украина возместила убытки, нанесенные дискриминационной политикой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.08.19

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