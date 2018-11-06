Нафтогаз умрёт раньше, чем получит «долг» Газпрома

В рейтинговом агентстве Fitch решили не тянуть с понижением показателей устойчивости украинской государственной компании «Нафтогаз», которая ждёт удовлетворения иска к «Газпрому» на сумму 2,56 млрд долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне агентство присвоило еврооблигациям украинской компании рейтинг В-, на грани очень высокого кредитного риска.

В Fitch не стали учитывать возможность получения «Нафтогазом» 2,56 млрд из Москвы, так как, по мнению агентства, сроки исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неопределёнными.

Кроме того, в Fitch Ratings уверены, что зависимость «Газпрома» от украинского транзитёра газа скоро сойдёт на нет, после окончания строительства «Турецкого потока» и второй ветки «Северного потока».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.18

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