«Нафтогазу» запретили арестовывать зарубежные активы «Газпрома»

«Нафтогаз» лишили оснований для ареста зарубежных активов «Газпрома»: Апелляционный суд Швеции приостановил решение Стокгольма по изъятию активов российского газового концерна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», – цитирует «Интерфакс» релиз газовой компании.

В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивают в «Газпроме».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 14.06.18

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