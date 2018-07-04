Нафтогаз прячет от публики список премированных за провал иска к Газпрому

В НАК «Нафтогаз Украины» засекретили имена сотрудников компании, получивших гигантскую премию за «победу» в споре по транзитному контракту с «Газпромом», решение по которому вынес Стокгольмский арбитражный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Нафтогазе» конкретную информацию о премированных сотрудниках, с указанием получателей и точных сумм, назвали конфиденциальной и относящейся к персональным данным. Ответ от компании с такими формулировками получило одного из украинских СМИ, направившее запрос в «Нафтогаз».

Напомним, «Нафтогаз» подал иск к «Газпрому», потребовав компенсации за недопоставку согласованных объемов газа. По решению арбитража компания должна была выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов. За победу над «Газпромом» в «Нафтогазе» решили поощрить себя премиями на 45,6 миллионов долларов.

Однако спустя несколько месяцев Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража. Тем не менее, по данным «Нафтогаза» премия все равно была распределена между сотрудниками.

«В перечень сотрудников компании, которые получили премию, включено 41 лицо, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника», – цитируют украинские СМИ департамент по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.07.18

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