Кто заплатит за «Газпром»: на Украине объявили в розыск клиентов российского газового концерна

Украинские власти начали розыск компаний и организаций, задолжавших «Газпрому». Таким образом они надеются взыскать долг самой российской газовой компании, возникший из-за решения Стокгольмского суда.
Как уже сообщал «Новый День», арбитраж Торговой палаты Стокгольма в феврале вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав россиян выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Поскольку до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленный газ с процентами за просрочку, компания осталась должна «Нафтогазу» около 2,6 млрд.
В начале марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская газовая монополия приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, включая транзит газа европейским потребителям через территорию «Незалежной». В ответ Украина решила забрать у корпорации все деньги, находившиеся на территории страны. «Мы уже изъяли часть средств – все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет, – заявил в конце марта министр юстиции Украины Павел Петренко. – Это более 100 миллионов гривен (около 4 млн долларов)».
По всей видимости, больше найти ничего не удалось, и теперь власти «Незалежной» надеются взыскать средства с тех, кто задолжал самому «Газпрому».
«Мы продолжаем поиск по контрагентам, потому что, если есть определенные обязательства контрагентов перед «Газпромом», в том числе и денежные, то, согласно нынешнему законодательству, у государственной исполнительной службы есть возможность сделать взыскание на тот актив, который есть у «Газпрома» и находится у третьих лиц», – цитирует Петренко «РБК-Украина». Между тем, «Нафтогаз» готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением «Газпромом» решений арбитражного суда.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 17.04.18
ТРК, детские центры, русский театр: прокуратура Крыма потребовала закрыть 22 объекта с массовым пребыванием людей. / На Украине потребовали лишить русский язык «особого статуса». / В Крыму началось строительство автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»