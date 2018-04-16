Под газовый шумок: транзит нефтепродуктов через Украину упал в 9 раз

Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в первом квартале прошлого года он составлял 140 тысяч тонн, то в этом году – всего 17,5 тысяч тонн.

В марте объем транзита составил 7,7 тысяч тонн нефтепродуктов, снизившись в 8 раз по сравнению с прошлым годом.

«За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 2 тысячи тонн ниже показателя марта 2017 года. Из данного объема 2,6 тысячи тонн было отправлено из Беларуси в Молдову и 1 тысяча тонн – из Литвы в Молдову. Транзит бензинов в марте составил 2,2 тысячи тонн: 1,7 тысяч тонн было отправлено из Беларуси в Молдову; 500 тонн – из Литвы в Молдову», – сообщает «enkorr», ссылаясь на собственное исследование «Консалтинговой группы А-95».

Кроме того, в марте через Украину отправили транзитом 2 тысячи тонн авиакеросина – из России в Молдову.

Напомним, ранее специалисты сообщили о сокращении транзита через территорию «Незалежной» сжиженного газа: в январе-марте 2018 года объем снизился на 15%, до 347 тысяч тонн.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.04.18

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