«Виртуальная перемога»: в Голландии дочки российского «Газпрома» показали шиш «Нафтогазу»

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты 2,6 миллиардов долларов «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе «Нафтогаз Украины» подал ходатайство об аресте долей ПАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях. Накануне суд удовлетворил эти ходатайства. Между тем, дочки российского предприятия отказались исполнять решение суда. «Шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест»,– заявили в НАК «Нафтогаз» и напомнили, что инициировали арест активов в других юрисдикциях, включая доли российского ПАО в его дочерних компаниях «Nord Stream AG» и «Nord Stream 2 AG».

«Апелляция «Газпрома» против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматического отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые на прошлой неделе», – ликует «Нафтогаз».

О своих победах украинская компания уже отчиталась в Twitter. Однако пользователи, даже из числа граждан «Незалежной», не разделили радости «победителей»: «Каждый день, какая-то виртуальная «премога».

Как сообщал «Новый День», в рамках международного судебного разбирательства между российским «Газпромом» и украинским газовым монополистом операции с ценными бумагами проектных компаний Nord Stream AG (51% акций у «Газпрома») и Nord Stream 2 AG были заморожены утром 30 мая.

Параллельно «Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» ультиматум: ставка транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах может сохраниться на нынешнем уровне, но при условии, что Россия ближайшие 2 года будет прокачивать по 110 млрд кубометров в год и заплатит за это на треть ( это 2,3 млрд долларов) больше, чем собирался. в противном случае «Нафтогаз» взыщет с «Газпрома» еще одну компенсацию: за обесценивание своей газотранспортной системы в размере до 11 миллиардов долларов.

https://newdaynews.ru/crimea/637282.html

https://newdaynews.ru/crimea/637011.html

Киев, Анастасия Зук

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