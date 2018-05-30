«Нафтогаз» пытается перекрыть «Северный поток-2»

«Нафтогаз Украины» положил глаз на акции компании-оператора газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках международного судебного разбирательства между российским «Газпромом» и украинским газовым монополистом операции с ценными бумагами проектных компаний Nord Stream AG (51% акций у «Газпрома») и Nord Stream 2 AG (полностью принадлежит российской компании) были заморожены утром 30 мая. Днем ранее судебные приставы побывали в офисе компаний, пишут российские СМИ.

Арест акций связывают с началом процесса взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов, присужденных «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем. В «Газпроме» подтвердили, что компания «Нафтогаз» начала предпринимать в Швейцарии действия по принудительному взысканию долга, но заявили, что не получали никаких официальных уведомлений по процедуре взыскания.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта текущего года шведские судьи встали на сторону «Нафтогаза», обвинившего российскую газовую монополию в нарушении контрактов и недопоставке согласованных объемов газа для транзита.

Украина требовала выплатить ей 4,63 миллиардов долларов и гарантий прокачки в течение 2018-2019 годов не менее 110 миллиардов куб. м ежегодно.

В ответ «Газпром» решил разорвать все ранее заключенные с Украиной договоренности, включая транзит через ее территорию голубого топлива для европейских потребителей.

«Незалежной» пришлось спешно искать газ «на стороне» для обогрева собственного населения. А Германия стала намного лояльнее к проекту газопровода «Северный поток-2» и выдала необходимые разрешения. Правда, с формальными оговорками о сохранении украинского транзита после окончания действующих российско-украинских газовых контрактов в 2020-м году.

Кроме того, «Газпром» обжаловал решения Стокгольского арбитража. В конце мая российская компания направила в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) еще одно заявление, в котором потребовала полной отмены решения арбитража по транзитному контракту.

При этом участники рынка и отраслевые эксперты считают, что с запуском второй ветки газопровода Украина останется не у дел и потеряет не только транзитные деньги, но и политический рычаг влияния. Понимают это и в «Незалежной». Отсюда отчаянные попытки помешать реализации проекта.

Президент Украины Петр Порошенко пугает европейцев «еще более жестким наступлением» на европейские ценности со стороны «агрессора» в лице России. Однако Германия, похоже, приняла окончательное решение и менять его не собирается.

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке – 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», – цитирует РИА «Новости» президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 30.05.18

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