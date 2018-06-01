Нафтогаз шантажирует Газпром

«Нафтогаз Украины» выдвинул «Газпрому» ультиматум: ставка транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах может сохраниться на нынешнем уровне, но при условии, что Россия ближайшие 2 года будет прокачивать по 110 млрд кубометров в год и заплатит за это на треть ( это 2,3 млрд долларов) больше, чем собирался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в противном случае «Нафтогаз» взыщет с «Газпрома» компенсацию за обесценивание своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд.

В «Газпроме» ответили, что это шантаж и что компания не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров в год, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10-15 млрд кубометров, сообщает «Коммерсант». Что же касается платы за транспортировку газа от границы РФ до Германии через центральный коридор (Украина, Словакия, Чехия), то она должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся трансбалтийскому газопроводу «Северный поток-2». В «Нафтогазе» не могут этого допустить: в таком случае тариф через Украину сократится в 2,5 раза.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.06.18

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