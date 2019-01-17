На победу Нафтогаза над Газпромом Газпром ответил победой над Нафтогазом

Суд швейцарского кантона Цуг отменил свое прежнее постановление о наложении ареста на акции «Газпрома» в компаниях-операторах «Северного потока» и «Северного потока – 2».

Суд также снял обеспечительные меры с «Газпрома», лишавшие его права требования к этим компаниям. Отменённое сегодня решение об аресте зарубежных активов «Газпрома» принималось по требованию украинской стороны в лице «Нафтогаза».

Украинская газовая компания в своём иске ссылалась на постановление Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, согласно которому Россия была обязана выплатить 2,56 млрд долларов Украине по транзитному контракту. Однако «Газпром» подал апелляцию, которая блокирует немедленное списание денег со счетов компании.

Тем временем чуть раньше сегодня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев поспешил объявить о победе над «Газпромом» и заявил, что «Нафтогаз Украины» в ближайшие часы взыщет с российской компании 2,56 милрд долларов по постановлению Стокгольмского арбитража.

Коболев даже утверждал, что «Нафтогаз» уже начал получать деньги от «Газпрома» до апелляционного разбирательства. Другими словами, «Нафтогаз» незаконно изымает деньги из прошлых платежей российской компании за транзит через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава «Нафтогаза» похвалился и другими «успехами».

«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», – путано объяснил Коболев.

Напомним, в прошлом году Стокгольмский арбитраж принял постановление по обоюдным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинская компания должна была выплатить 2,2 миллиарда долларов, а российская – 4,7 миллиарда. После сложения требований «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда. Однако российский концерн опротестовал это решение. В данный момент стороны обязаны ждать результатов рассмотрения апелляции.

Тем не менее, «Нафтогаз» пытается до суда изъять, а по-просту, украсть деньги «Газпрома».

Как сообщал «Новый День», по мнению рейтингового агентства Fitch, Нафтогаз умрёт раньше, чем получит «долг» Газпрома.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.19

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