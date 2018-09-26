Только с Россией! Чичерина призвала спасти русский Донбасс от московских политтехнологов

После гибели главы ДНР Александра Захарченко единственный способ сохранить русский Донбасс – это принять его в состав Российской Федерации.

Такое мнение выразила российская певица Юлия Чичерина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чичерина, вставшая на сторону жителей Донбасса, отказавшихся мириться с госпереворотом на Украине, опасается, что политическому курсу, взятому прежним лидером Александром Захарченко, грозит фатальная ревизия. Это идет вразрез с изначальными интересами абсолютного большинства жителей ДНР и ЛНР, подвергшихся обстрелам и убийствам со стороны украинского режима.

«Батя (так называли Захарченко его сторонники – прим. «НД») был очень решительный, бесстрашный человек и в то же время очень простой и искренний. Такого политика я видела впервые, его выточила война, его очень любили люди и полностью поддерживали соратники. Это очень большая личная потеря и потеря для всего Русского мира. Донбасс осиротел, и, боюсь, без Бати трудно будет построить действительно народную республику. Курс меняется, и теперь самое безболезненное для народа Донбасса было бы войти в состав России», – приводит «Украина.ру» слова Чичериной.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. Временно обязанности главы ДНР исполняет возглавлявший парламент республики Денис Пушилин. 11 ноября пройдут выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик.

Между тем, среди жителей региона растет недовольство из-за принятия местными властями, полностью зависящих от своих московских кураторов, важнейших решений без учета их мнения.

В то же время, изъявившим желание участвовать в выборах главы ДНР отказали в такой возможности: экс-главе Совбеза ДНР Александру Ходаковскому временно запретили въезд в республику.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о том, что помощник президента России Владислав Сурков продолжает контролировать все основные процессы в Донбассе, включая и выборы, несмотря на то, что формальное кураторство за регионом было возложено на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Стрелков уверен в том, что Сурков способен блокировать любые решения и действия, связанные с происходящим в Донбассе, если они не совпадают с его видением будущего региона.

Как сообщал «Новый День», накануне визави Суркова по переговорам о статусе ЛДНР спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о небходимости создания в республиках временной администрации во главе с верховным представителем ООН, которая возьмёт на себя функции официальной стороны на переговорах в Минске.

Такой механизм, уверен американский дипломат, снимет последние препятствия для возвращения территории республик в состав Украины.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.09.18

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