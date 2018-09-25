Госдеп настаивает на исключении из минского формата делегации народных республик Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о небходимости создания в ЛДНР временной администрации во главе с верховным представителем ООН, которая возьмёт на себя функции официальной стороны переговоров от народных республик в Минске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по задумке США, представительство ООН даже не будет самостоятельным, а составит совместную структуру с миссией ОБСЕ в Донбассе.

Планируется, что новая, по сути оккупационная, административная единица будет создана сразу после ввода в ЛДНР миротворческого контингента.

«Так что нужна временная администрация. Она должна быть легкой и представлять собой переходный механизм. Это будет офис Верховного представителя ООН, который подчиняется Генеральному секретарю ООН. Вероятно, это будет совместная структура с ОБСЕ, и у них есть свои механизмы по наращиванию потенциала в этой сфере», – цитирует Волкера «Эхо Москвы».

Такой механизм, уверен дипломат, снимет последние препятствия для возвращения территории республик в состав Украины.

Как сообщал «Новый День», недавно израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что выполнение минских соглашений зависит исключительно от Запада, а Москва может лишь довольствоваться ролью наблюдателя – за тем, как США наращивают своё военное присутствие на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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