От слов «минские соглашения» тошнит даже израильских экспертов

Украинские власти могут быть спокойны – в Кремле не планируют жестко реагировать на убийство главы ДНР Александр Захарченко. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кедми уверен, что позиция российских властей, несмотря на террористические акты, останется неизменной, и призывы к выполнению Минских соглашений продолжатся.

«Ничего не будет после смерти Захарченко. Это что, первый теракт? Он произошел, как и многие другие на территории Украины. А в Крыму не было терактов? На территории России украинские власти провели несколько терактов, и что было после этого? Минские соглашения», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Тем временем, не сомневается эксперт, НАТО будет расширять свое влияние на Украину. Военные базы альянса могут появиться на территории страны даже без получения членства в блоке.

«Минские соглашения имели только одну цель – временно прекратить кровопролитие. Если кто-то думал, что в них заложено решение проблемы Украины, он наивен. Выполнение Минских соглашений зависит от западных стран, они это знают. России нужно сказать: или Минские соглашения выполняются, или… А вот этого нет. Ваш министр иностранных дел сказал, что Россия не будет адекватно отвечать. Вы отвечаете не так, как американцы. Когда ваших граждан похищают и арестовывают незаконно, вы терпите. Поэтому вас ждет наращивание американского военного присутствия на Украине», – уверен Кедми.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. Для расследования убийства в город прибыли сотрудники ФСБ. По предположению представителей Федеральной службы безопасности, к теракту причастны украинские спецслужбы.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.09.18

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