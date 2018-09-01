Убийство главы ДНР – удар по Путину: чем ответит Москва

Стали известны новые подробности взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава народной республики Александр Захарченко. По уточненным данным минздрава ДНР, вместе с ним смертельные ранения получил его охранник, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ им. Гусака. В настоящий момент угрозы их жизни нет, пациентам оказывается вся необходимая помощь, семерым пациентам помощь оказана амбулаторно.

Министр, слова которого цитирует официальный сайт ДНР, особо подчеркнул – распространяемая по социальным сетям, в том числе со ссылкой на Минздрав ДНР информация «о пяти погибших, в том числе ребенке, не соответствует действительности».

Уже известно, что прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. Как сообщил журналистам и.о. нлавы ДНР Дмитрий Трапезников, траурная церемония начнется в Донецке в театре оперы и балета в 9:00.

По уточненным данным, взрыв в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке произошел около 17:30. В это время там начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР помянуть Иосифа Кобзона, активно поддерживавшего народную республику.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 17:37. «Взрывом уничтожено: остекление; повреждено вследствие пожара: мебель и вещи б/у на площади 5 кв. м. В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, которые приводит газета «Коммерсантъ», взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе,– торшер или люстру, а в действие приводилось звонком с телефона.

Донецкие силовики ищут возможных пособников среди ближайшего окружения главы ДНР, поскольку только там могли располагать точными данными о его перемещениях и планах. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи «своих» установить бомбу в нем было практически невозможно. При этом предполагается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с кафе и видел, когда к нему прибыл господин Захарченко. Звонок, инициировавший подрыв, он сделал, как только тот вошел внутрь заведения, отмечает издание.

В результате взрыва Захарченко получил минно-взрывную травму головы. Умер он в больнице, куда его доставила с места происшествия охрана. Как сообщил «Ъ» экс-министр обороны республики Игорь Стрелков, еще несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), получили ранения и травмы.

После взрыва появились сообщения о задержании украинских диверсантов. Как считает российский сенатор Франц Клинцевич, все указывает на то, что заказчиком убийства Захарченко является Киев. «Все указывает на то, что заказчик теракта – Киев, а его исполнитель – служба безопасности Украины. Это так практически на сто процентов», – отметил он в комментарии в социальных сетях.

В то же время он отметил, что «можно, наверное, с какой-то вероятностью предположить, что это злодейское преступление стало результатом самовольных действий определенных лиц, что ничем не лучше». «Тогда получается то, о чем мы уже тысячу раз предупреждали: центральная власть на Украине уже совершенно не контролирует ситуацию», – отметил Клинцевич.

В Москве почти сразу же отреагировали на эти события. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели главы ДНР, назвав преступление «подлостью» и попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

«Подлое убийство Александра Захарченко – это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», – подчеркивается в телеграмме Путина.

Глава российского государства рассчитывает, что «организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание».

Между тем в экспертном сообществе высказываются сомнения, что Москва должным образом отреагирует на убийство Захарченко. В частности, идет разговор о том, что Кремль сворачивает поддержку народных республик Донбасса, оставив фактически только гуманитарную помощь.

Публичные сомнения в адекватном ответе Москвы высказал известный политолог Сергей Марков. «Как Россия ответит на убийство Захарченко? Не знаю. Пока на убийства Гиви и Моторолы, этих героев антифашисткого сопротивления, Россия никак не отвечала. Но если не будет отвечать и дальше, то рейтинг российской власти, и так подточенный несистемной пенсионной реформой, упадет ниже того уровня, за которым начнется операция по смене режима», – высказал мнение эксперт на своей странице в Facebook.

По его оценке, «Захарченко убили, чтобы свергнуть Путина и поставить Россию на колени».

В то же время Марков подчеркнул, что «Путин будет вынужден ужесточить свою позицию под давлением общественного мнения России, требующего защитить Донбасс».

Как считает политолог, «Россия не должна повторять главную ошибку Януковича, у которого было огромное преимущество в силе», но он проиграл, поскольку не применял эту силу. «Боялся спровоцировать США и ЕС. А те только поощряли насилие против него. Сейчас США и ЕС хотят повторить эту успешную для них модель. Россия должна ее сломать», – отметил эксперт.

Донецк – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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