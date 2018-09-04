Преданны и послушны: Госдеп разбавил исламистских террористов украинскими

Украинские диверсанты курируются спецслужбами Запада. Об этом заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт уверен, что результатом такой совместной работы стало недавнее убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Причастность иностранных кураторов к террористическому акту, по его мнению, объясняет позицию стран Запада, которые не осудили убийство руководителя ДНР.

«То, что на территории ДНР находятся специалисты из Канады и США – это ни для кого не секрет. Они фактически встали на сторону Украины и осуществляют подготовку террористических групп, которые устраивают инциденты подобные тому, который мы пережили несколько дней назад», – цитирует Денисова «Московский комсомолец».

Денисов считает, что убийство Захарченко выгодно Порошенко: президент Украины заверяет, что не хочет эскалации конфликта в Донбассе, но на самом деле обострение ситуации для него способ остаться у власти в стране. Так как введение военного положения позволит отменить предстоящие президентские выборы.

Между тем, по мнению международных экспертов, для Вашингтона украинские террористические группы удобны тем, что их можно использовать в диверсиях против Москвы «не мараясь» лишний раз связями с исламистами, как в Сирии. Кроме того, теракты в Новороссии и Крыму всегда можно оправдать борьбой «свободолюбивой Украины» против «имперской Москвы».

Как сообщал «Новый День», Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. В СБУ категорически отрицают свою причастность к теракту. В свою очередь депутат рады Игорь Мосийчук обвинил руководство Украины в трусости за нежелание взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.09.18

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