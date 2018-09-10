Украина объединилась с исламскими террористами против России и Донбасса

Спецслужбы Украины сотрудничают с членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», поручая им убийства лидеров народных республик Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ задержали уроженца Дагестана, гражданина России Меджида Магомедова, который получил задание от руководства запрещенной в РФ организации «Правый сектор» и СБУ.

Он должен был убить командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области. Силовики изъяли у него СВУ мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

По словам Магомедова, украинские спецслужбы оказывают помощь боевикам «Исламского государства», предоставляя финансирование, оружие и взрывчатку для организации терактов на территории России. Задержанного познакомили с будущими кураторами из СБУ и «Правого сектора» в начале 2018 года, когда он прибыл на Украину, чтобы обговорить с представителями «ИГ» вопросы ресурсного обеспечения северокавказских бандитов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее эксперты предположили, что украинские диверсанты получают задания от иностранных кураторов, что объясняет позицию стран Запада, представители которых не осудили убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Смоленская область, Леонид Маковецкий

Смоленская область. Другие новости 10.09.18

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