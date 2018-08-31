В Донецке убили главу ДНР Александра Захарченко

В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 17:30 по местному времени у кафе «Сепар» на бульваре имени Пушкина в центре Донецка прогремел взрыв. Один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения, сообщили сразу после взрыва спецслужбы республики.
Позже появилась информация, что смертельно травмирован глава республики Александр Захарченко. Ранен и министр финансов ДНР Александр Тимофеев.
Отмечается, что кафе «Сепар» находится недалеко от резиденции Захарченко и принадлежит одному из его соратников, но глава ДНР появлялся там нечасто.
Спецслужбы Донецкой народной республики назвали произошедшее терактом.
Донецк, Платон Ефимчук
Донецк. Другие новости 31.08.18
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