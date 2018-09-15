Западные спецслужбы обвинили в причастности к убийству главы ДНР Захарченко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб. Об этом заявил врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Захарченко погиб 31 августа во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак поспешил опровергнуть причастность Киева к этому теракту, попытавшись свалить вину на Москву. Однако в Донецке уверены: Захарченко убрали руками СБУ.

«Правоохранительными органами проведен ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал, – цитирует Пушилина «Интефакс». – Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания».

Пушилин отметил, что министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее СБУ не использовались: «Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб», – заявил врио главы ДНР.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.09.18

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