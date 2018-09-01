«Это всё Россия»: Киев ожидаемо открестился от убийства главы ДНР

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак опроверг возможную причастность Киева к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который накануне погиб после взрыва в Донецке. Украинская спецслужба склоняется к тому, что главной версией причин его убийства могут быть скрыты в Москве.

«На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик… Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», – сказал Грицак, слова которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Второй версией, которую глава СБУ назвал одной из основных, – это «просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как ЛНР, так ДНР.

При этом Грицак отметил, что на самом деле версий больше и подчеркнул, что его «абсолютно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах». Он подчеркнул, что у СБУ нет «никаких данных о задержании украинской диверсионной группы», поскольку таких военных туда никто не посылал.

Между тем советник Захарченко Александр Казаков заявил, что к гибели главы ДНР могут быть причастны люди, готовившие покушения на командиров Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых («Гиви»).

Как сообщал «Новый День», убийство главы ДНР произошло накануне. По уточненным данным, взрыв в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке произошел около 17:30. В это время там начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР помянуть Иосифа Кобзона, активно поддерживавшего народную республику.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 17:37. «Взрывом уничтожено: остекление; повреждено вследствие пожара: мебель и вещи б/у на площади 5 кв. м. В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, которые приводит газета «Коммерсантъ», взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе,– торшер или люстру, а в действие приводилось звонком с телефона.

После ЧП сообщалось о задержании украинских диверсантов.

Известно, что прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. Как сообщил журналистам и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, траурная церемония начнется в Донецке в театре оперы и балета в 9:00.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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