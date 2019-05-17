Глава ДНР сообщил о задержании подозреваемых в организации убийства Захарченко

Задержана одна из групп, причастных к убийству первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил нынешний лидер ДНР Денис Пушилин. «Одна из групп задержана, это группа сопричастная. Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», – заявил Пушилин, добавив, что по окончанию следственных действий фамилии задержанных будут оглашены.

По словам главы республики, среди заказчиков есть «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые, утверждает он, оказывают поддержку Киеву. Пушилин отказался называть конкретные фамилии, поскольку еще не все причастные задержаны.

Как писал «Новый День», Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего при взрыве, который признали терактом, пострадали 11 человек. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Донецк, Иван Гридин

Донецк. Другие новости 17.05.19

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