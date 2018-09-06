Вдова Захарченко прибыла на передовую и призвала хладнокровно готовиться к мести

Вдова главы ДНР Александра Захарченко Наталья облачившись в камуфляж посетила бойцов армии ДНР на передовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Наталья Захарченко заверила военнослужащих, что будет помогать им так же, как это делал глава республики.

«Я приехала сказать, что я буду помогать так же, как «Батя» помогал. Если у кого-то есть какие-то вопросы или просьбы, передавайте через командира. Без помощи вы не останетесь, считайте, что вы обращаетесь к нему», – цитирует вдову «Первый республиканский канал».

При этом Захарченко подчеркнула, что будет лично мстить за смерть мужа, попросив бойцов сохранять дисциплину и единство.

«Все хотят отомстить, и я хочу. Мы это сделаем, но только по приказу», – подчеркнула вдова командира.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в Донецке. В город прибыли сотрудники ФСБ для расследования резонансного убийства и выявления виновных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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