Результаты выборов главы ДНР никого не удивили

По итогам подсчёта 97.52 % бюллетеней на выборах главы Донецкой народной республики побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на одновременных выборах в Народный совет республики 72.74 процента набирает Общественное движение «Донецкая Республика».

Такие данные опбликованы ЦИК ДНР.

«На 08:00 были обработаны 97.52 % бюллетеней с 385 избирательных комиссий. Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7,8%; Медведев Владимир Анатольевич – 6,4%; Пушилин Денис Владимирович – 60,9%; Храменков Роман Александрович – 14,1%; Шишкина Елена Николаевна – 9,2%», – говорится в сообщении избирательной комиссии.

«Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, распределяются так: Общественное движение «Донецкая Республика» – 72,74%; Общественное движение «Свободный Донбасс» – 25,56%», – добавили в ЦИК.

Напомним, выборы главы ДНР были назначены после смерти Александра Захарченко.

Многих популярных в республике людей до них не допустили. В том числе, «народного губернатора» времён Русской весны Павла Губарева и боевого командира, экс-главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского.

Все без исключения эксперты сходились во мнении, что должность главы ДНР получит Денис Пушилин. Его обвиняли в причастности к давлению на оппозиционных кандидатов.

Пушилин пользуется поддержкой российских кураторов. Жители республики негативно отнеслись к тому, что важное для региона назначение было сделано без учета их мнения и проявляли недовольство политическими процессами в Донбассе и раздражение отношением московских чиновников, открыто демонстрирующих отсутствие интереса к населению.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что помощник президента России Владислав Сурков с командой политтехнологов сохраняют кураторство за Донбассом, контролируя все важнейшие процессы, в том числе и выборы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.18

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