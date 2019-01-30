Пушилин отказал в гражданстве ДНР основателю ДНР

Новые власти ДНР, курируемые московскими политтехнологами, отказали в гражданстве герою русского Донбасса, одному из отцов-основателей Донецкой народной республики, бывшему председателю парламента ДНР, коренному дончанину Андрею Пургину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал сам Пургин.

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишён всех документов..) Кстати и моя жена тоже, причем она платит налоги..", – написал герой Донбасса, приложив копию отказного документа из МВД.

Напомним, с мая по ноябрь 2014 года Андрей Пургин занимал должность первого заместителя председателя Совета министров республики. С ноября 2014-го по сентябрь 2015-го возглавлял парламент ДНР.

Ометим, недавно Пургин в эфире интернет-канала «Нейромир-ТВ» охарактеризовал положение населения в ДНР как крайне тяжёлое.

Жители Донецкой народной республики приступили к пассивному сопротивлению местной власти, поскольку не доверяет ей и не имеют никакой возможности на неё влиять.

Нестабильная политическая ситуация усугубляется тяжёлым социально-экономическим положением и бесконечными призывами к мобилизации.

Сразу после смерти своего соратника Захарченко активный участник Русской весны констатировал, что жители Донецкой народной республики потеряли идейные ориентиры, устав от затянувшейся войны и политической неопределённости, отметив «усталость населения и отсутствие каких-либо идеологических норм направлений и факторов, которые бы моделировали какое-то будущее».

Как сообщал «Новый День», после фактического назначения московскими кураторами Дениса Пушилина руководителем ДНР взамен погибшего Александра Захарченко, в Киеве ждут окончательного политического и социального разложения в республике.

Ранее, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал Пушилина не лидером Донбасса, а марионеткой. Политик считает, что Пушилин в качестве нового руководителя республики устраивает московских политтехнологов – кураторов ДНР, но не пользуется авторитетом у местных жителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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