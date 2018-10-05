Денис Пушилин остался без реальных конкурентов в борьбе за пост главы ДНР

В ДНР отказали в регистрации последнему претенденту на пост главы республики, который мог победить на выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня ЦИК республики снял с выборов Павла Губарева – «народного губернатора» времён Русской весны.

Председатель ЦИК объявила причиной отказа Губареву в регистрации большое количество недостоверных подписей и «расхождение данных, предоставленных им, с результатами проверки министерством доходов и сборов».

«Формальная причина этого решения не выдерживает никакой критики. Мы собрали 15 тысяч подписей – гораздо больше требуемого законом – именно для того, чтобы в случае недействительности некоторых подписей (они есть всегда даже при самой тщательной работе) у нас оставалось нужное количество подписей с огромным запасом. Возможна недействительность нескольких десятков подписей, но не сотен, и уж тем более не тысяч», – написал в своём Telegram-канале Павел Губарев.

«Снятие меня с выборов – это неуважение не только ко мне, как гражданину ДНР, который имеет конституционное право избираться и сделал для этого все необходимые законные процедуры. Это неуважение ко всем нашим гражданам, которые подписались в мою поддержку. Это неуважение к самой Республике, попрание ее основ, заложенных весной 2014 года», – констатировал претендент.

Губарев также заявил, что врио главы ДНР Денис Пушилин фактически подчинил себе центральную избирательную комиссию. «Советники Пушилина прекрасно осведомлены о непопулярности своего «единого и безальтернативного» кандидата и опасаются за низкие результаты голосования в случае, если в избирательном бюллетене будет моя фамилия. ЦИК полностью подконтролен Пушилину: пять членов ЦИК выбрано парламентом из числа сотрудников аппарата в Народном совете (когда он был главой НС), и пять человек Пушилиным же назначено уже в должности ВРИО Главы ДНР. На процедуру обжалования решения ЦИК о снятии меня с выборов не надеюсь по той же причине», – цитирует бывшего «народного губернатора» ПолитНавигатор.

Напомним, 11 ноября пройдут выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик.

Как сообщал «Новый День», В Донецкой народной республике демонстративно изолируют оппозиционных кандидатов на должность главы ДНР. Предвыборный процесс в регионе сопровождается большим количеством провокаций и происшествий, которые создают проблемы политикам – конкурентам врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.18

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