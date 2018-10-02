Беспредел в ДНР может заставить подняться народ республики

В Донецкой народной республике демонстративно изолируют оппозиционных кандидатов на должность главы ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборный процесс в регионе сопровождается большим количеством провокаций и происшествий, которые создают проблемы политикам – конкурентам врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Происходящее сейчас в Донецке можно охарактеризовать словами: «полный абзац», потому что мы видим какую-то истерию, серию взаимных обвинений и необъяснимых происшествий. В течение одного дня происходит по сути срыв съезда одной из крупнейших организаций ДНР «Свободный Донбасс», на котором должны были выдвигаться кандидаты в народный совет. И, по сути, это выдвижение блокируется. Возникает конфликтная ситуация, которой никто не дает никакого разъяснения и у которой не видится развязки», – цитирует «Московский комсомолец» лидера «Славянской гвардии», сопредседателя «Международного Георгиевского союза» Владимира Рогова.

Он напомнил об инциденте со взрывом в здании, где проходил съезд Компартии ДНР и обсуждался вопрос выдвижения на пост главы республики экс-главы министерства обороны ДНР Игоря Хакимзянова.

«Это говорит, мягко говоря, о неуправляемости процессом. Мы знаем, что в течение четырех лет политическое поле в республике зачищалось. По сути, действовал «отрицательный отбор»: оставались те, кто готов взять под козырек и выполнять даже сомнительные указания определенного круга влияния. К чему это приводит – мы видим. Выборы проходят в очень тревожной ситуации. Но я надеюсь, что разума у политиков хватит, чтобы заниматься не перетягиванием одеяла, а работать на благо республики», – сказал Рогов.

При этом лидер «Славянской гвардии» намекнул, что терпение народа небезгранично: «Потому что люди, вставшие на путь борьбы за свою родную землю, всегда могут сказать, что они думают по тому или иному поводу», – подчеркнул Рогов.

Возмутился из-за провокаций связанных с выборами главы ДНР и ополченец из Санкт-Петербурга, участвовавший в обороне Славянска, Александр Жучковский.

«В республике происходит черт знает что. Всего за сутки: запрещена презентация книги о Славянске, похищена лидер ОДСД депутат Екатерина Губарева, сорвано общее собрание ОДСД, «губаревские» депутаты не допущены, движение по сути захвачено Сивоконенко и Ко. Отключены все интернет-ресурсы Губаревых, взрыв на съезде Компартии ДНР. Что будет дальше? Где сейчас находится и.о. главы ДНР Пушилин? Где его комментарии по происходящему? Он является источником указанных проблем или просто не контролирует ситуацию в республике?», – написал Жучковский на своей странице в одной из социальных сетей, позже добавив, что Екатерина Губарева «была изолирована на время проведения съезда ОДСД, захваченного подконтрольными Пушилину людьми».

Напомним, предыдущий глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. 11 ноября пройдут выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик.

В то же время, среди жителей региона растет недовольство из-за принятия местными властями, полностью зависящих от своих московских кураторов, важнейших решений без учета их мнения.

Между тем, изъявившим желание участвовать в выборах главы ДНР отказали в такой возможности: экс-главе Совбеза ДНР Александру Ходаковскому временно запретили въезд в республику. До этого он публично усомнился, что участие в выборах сделают доступным для всех, в том числе для оппозиционных политиков.

При этом первый министр госбезопасности республики, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук заявил, что запрета Ходаковскому на въезд в ДНР якобы нет: «Есть только сообщение самого Ходаковского в социальных сетях. В социальных сетях пишут самые разные вещи. При юридически значимых действиях должен присутствовать определенный документ. Запрет на въезд и выезд из РФ фиксируется документами: штампом в паспорте, решением пограничной службы ФСБ РФ либо судебным решением. Кто-нибудь видел эти документы? Я не буду называть фамилии, но я знаю ряд случаев, когда люди, чтобы не участвовать в определенных процессах, имитировали покушение на себя. Я не утверждаю, что Ходаковский говорит неправду. Я просто не видел ни одного документа, который подтверждал бы факт запрета на въезд ему в ДНР», – потребовал формальных доказательств Пинчук.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о том, что помощник президента России Владислав Сурков продолжает фактически контролировать все основные процессы в Донбассе, включая и выборы, несмотря на то, что кураторство за регионом было возложено на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Стрелков уверен в том, что Сурков способен блокировать любые решения и действия, связанные с происходящим в Донбассе, если они не совпадают с его видением будущего региона.

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о необходимости создания в республиках временной администрации во главе с верховным представителем ООН, которая возьмет на себя функции официальной стороны на переговорах в Минске. Такой механизм, уверен американский дипломат, снимет последние препятствия для возвращения территории республик в состав Украины.

Ранее, патриот Донбасса, певица Юлия Чичерина заявила, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко единственный способ сохранить русский Донбасс – это принять его в состав Российской Федерации.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 02.10.18

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