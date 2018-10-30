Порошенко доволен действиями московских технологов в Донбассе

Президента Украины Петра Порошенко полностью устраивает политическая система в ЛДНР, сложившаяся под влиянием и при кураторстве московских политтехнологов. Киевский режим доволен воцарившимся в русском Донбассе крайним пессимизмом населения относительно будущего народных республик и перспектив собственного выживания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после фактического назначения Дениса Пушилина взамен погибшего Александра Захарченко, в Киеве решили не торопиться с эскалацией военных действий, и предпочитают дождаться окончательного политического и социального разложения в ДНР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский.

«Что же касается переживаний Украины, то ей, как мне кажется, глубоко н...ть на наши процессы. Напротив – ее все устраивает. Чем больше действия российских кураторов вызывают недовольства, тем больше Украина кайфует. Даже перед принятием решения об устранении Сани Захарченко они могли крепко чесать репы, взвешивая, чего больше они этим извлекут – пользы, или вреда? Иметь во главе ДНР человека и команду возле него с таким набором претензий к ним – для них, считай, победа», – написал Ходаковский.

На странице в Facebook экс-глава Совбеза отреагировал на высказывание в соцсетях о том, что сейчас не время критиковать политическую ситуацию в республике, и опубликовал свои размышления на тему выборов руководителей ДНР, подготовку к которым курируют в Москве, и провел параллели с предыдущими выборами главы республики. Тогда, как считает Ходаковский, результаты тоже были предопределены – как и в 2018 году.

«Точно так же огласили список, точно так же назначили заранее победителя. Что и почему в нас изменилось, что те выборы мы приняли без каких-либо вопросов, хотя четко понимали, что они постановочные, а эти не хотим? Осмелюсь предположить – надежда была, пиетет был перед вершителями процессов. Сейчас, судя по наблюдениям, и того, и другого резко поубавилось. Так что прав автор высказывания – не нужно выборы критиковать. Критики заслуживает то, что привело к изменению нашего отношения и к выборам, и к происходящему в целом. А тут и внутренние, и внешние причины. В том числе и в нас самих», – заключил политик.

Напомним, выборы главы ДНР, анонсированные после смерти Александра Захарченко, назначены на 11 ноября. Изъявил желание участвовать в них и Александр Ходаковский. Однако сначала он столкнулся с препятствиями со стороны Центризбиркома, затем, в период регистрации кандидатов, ему вообще был запрещен въезд в республику.

По мнению экспертов, должность главы ДНР получит исполняющий сейчас обязанности руководителя республики Денис Пушилин. Его обвиняют в причастности к давлению на оппозиционных кандидатов. Пушилин как основной претендент на пост главы ДНР пользуется поддержкой российских кураторов, однако жители республики негативно отнеслись к тому, что важное для региона назначение было сделано без учета их мнения. В связи с этим среди местных жителей растет нескрываемое недовольство политическими процессами в Донбассе и раздражение отношением московских чиновников, открыто демонстрирующих отсутствие интереса к населению.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что помощник президента России Владислав Сурков с командой политтехнологов сохраняют кураторство за Донбассом, контролируя все важнейшие процессы, в том числе и выборы.

Донецк, Леонид Маковецкий

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