«А могли бы народу выборы отдать!» Один свежий Пушилин обойдётся в кучу американских санкций

Госдеп заявил о введении новых порций американских санкций в связи с выборами в ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Вашингтоне резко осудили выборы глав и парламентов народных республик и заявили, что будут налагать экономические ограничения на Россию до тех пор, пока Крым и восточные территории Украины не будут возвращены под контроль Киева.

«Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных «выборов», прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине», – сообщили в Госдепартаменте и обвинили Москву в нарушении минских договорённостей и украинской конституции.

«Вчерашние нелегитимные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом ее доверенных лиц в Донбассе», – добавили в Госдепе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выборы в ЛДНР в традиционном стиле.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной. И, конечно, в этих условиях плюс условиях опасности возобновления силового сценария, конечно, этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна», – прокомментировал результаты голосования Песков и добавил, что ничего не слышал о возможном поздравлении глав народных республик с избранием со стороны Путина.

По словам российского политолога Павла Никанорова, Москва, навязав безальтернативного кандидата жителям Донецкой народной республики, проиграла дважды: и на внутриполитическом поле Донбасса, и на своём, внешнеполитическом.

«Московские кураторы, занимающиеся ДНР, исходя из своих соображений, взяли и навязали безальтернативного Пушилина Донбассу. Ни Губарева, ни Ходаковского не допустили к выборам. Думаете, в Киеве об этом не знают? Вот и получайте издевательскую формулировку Госдепа: «Вчерашние нелегитимные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом ее доверенных лиц в Донбассе». А могли бы народу выборы отдать! Хотя бы. И плевать, что они там говорят про «нелегитимные процессы». И на санкции, в том числе. Народ знал бы и гордился, что сам, демократически, с полным соблюдением всех процедур, на самых честных выборах избрал себе настоящего лидера. Российские дипломаты могли бы с лёгким сердцем ссылаться на это очень важное обстоятельство – свободные и демократические выборы. Песков, думаете, почему юлит и не комментирует по-человечески это голосование? Только из страха санкций? Да засмеют потому что, вот почему! В результате и люди разочарованы, и санкции всё равно получите-распишитесь», – резюмировал Никаноров.

Как сообщал «Новый День», результаты выборов в ДНР не удивили экспертов. Главой республики стал врио главы ДНР Денис Пушилин. В ЛНР победу одержал Леонид Пасечник.

Напомним, выборы главы ДНР были назначены после смерти Александра Захарченко.

Многих популярных в республике людей до них не допустили. В том числе, «народного губернатора» времён Русской весны Павла Губарева и боевого командира, экс-главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского.

Все без исключения эксперты сходились во мнении, что должность главы ДНР получит Денис Пушилин. Его обвиняли в причастности к давлению на оппозиционных кандидатов.

Пушилин пользуется поддержкой российских кураторов. Жители республики негативно отнеслись к тому, что важное для региона назначение было сделано без учета их мнения и проявляли недовольство политическими процессами в Донбассе и раздражение отношением московских чиновников, открыто демонстрирующих отсутствие интереса к населению.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что помощник президента России Владислав Сурков с командой политтехнологов сохраняют кураторство над Донбассом, контролируя все важнейшие процессы, в том числе и выборы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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