Москва не допустит честных выборов в ДНР

Бывший командир донецкой «Альфы», экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, претендующий на пост главы Донецкой народной республики, усомнился в том, что предстоящие выборы будут честными и прозрачными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик утверждает, что в Центризбиркоме республики не дают возможности оперативно подготовиться к выдвижению кандидатуры.

«Посещение ЦИКа моим представителем не вызвало впечатления, что этот орган создан для того, чтобы работать – наверное, там как раз разделяют точку зрения, что все уже решено, и поэтому на просьбу дать разъяснения по интересующим моментам указали, что следует присылать вопросы по обычной почте, на листочке в конвертике. Это можно воспринять, как шутку, но это не шутка. Тянут время? Возможно. Ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать», – написал политик у себя на странице в Facebook.

При этом документы в ЦИК готовы принимать до 25 сентября включительно. По мнению Ходаковского, это не единственное препятствие, которое ожидает оппозиционных кандидатов, желающих получить должность главы республики.

«С чем нам придется столкнуться? С подавляющим медийным превосходством, с продуктовыми наборами для пенсионеров, против которых не существует антидота, с написанными заранее книжками о совершенных подвигах, отпечатанными для широкой публики, с неизбежной грязью, – неизменным атрибутом любой нездоровой конкуренции», – предположил Ходаковский.

Напомним, выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик, пройдут 11 ноября. Предыдущий руководитель Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе. К расследованию резонансного убийства и выявлению виновных подключились прибывшие в Донецк сотрудники ФСБ.

Временно обязанности главы ДНР исполняет возглавлявший парламент республики Денис Пушилин. По мнению экспертов, ему оказывают поддержку московские кураторы, поэтому именно он имеет все шансы получить должность руководителя республики. При этом назначение Пушилина одобрили далеко не все местные жители, возмущенные тем, что их мнение по важнейшему вопросу не заинтересовало власти.

В числе тех, кто так же может изъявить желание избираться на должность главы ДНР, бывший министр обороны республики Игорь Стрелков (Гиркин) назвал активиста протестного движения Донбасса Павла Губарева и экс-главу военного ведомства ДНР Игоря Хакимзянова. По мнению Стрелкова, среди кандидатов может оказаться и представитель близкого окружения Александра Захарченко.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 19.09.18

В Киеве американский дипломат напророчил русскому народу последние 10 лет «страданий». / Крымские заповедники вывели из-под контроля республиканской власти. / Во Львове законодательно запретили русскую культуру «в любых проявлениях». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»