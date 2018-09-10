Жители Донбасса: Страшнее киевских зверств только московское равнодушие

Позиция российских чиновников, курирующих народные республики Донбасса, крайне раздражает местных жителей. Представители Кремля дистанционно принимают важнейшие для ДНР и ЛНР решения, не интересуясь, что об этом думают сами граждане ДНР. Такое мнение выразила журналист издания «Русский репортер» Марина Ахмедова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ахмедова рассказала, что лично общается со многими жителями республики, и заметила как меняется их отношение к тем, кто решает судьбу Донбасса в России: «Люди мне пишут – из ДНР. Я познакомилась за годы работы там со многими, в том числе с теми, в гости к которым ездить опасно – по их домам проходит линия фронта. У большинства из них есть интернет и есть соцсети. Главный вопрос, который они мне задают – «А Москва уже все за нас решила?».

«Сначала людям сказали – выборов не будет, полномочия главы ДНР Захарченко волевым решением продлеваются на год. Народ робко промямлил – «А как же наша воля? Это же мы должны продлить его полномочия?». Потом Захарченко уволили с оторванной головой. И как бы люди к нему ни относились, такая смерть что-то убила в их душах. Уточню – не смерть этого человека, а такая смерть этого человека. Я утверждаю – метод устранения Захарченко убил что-то в душах жителей ДНР, и этого уже не воскресить. Теперь людям сказали из Москвы – «Выборы будут!». И ко мне полетели сообщения – «А что, Москва уже выбрала за нас?! А мы тут как бы ни при чем?», – написала журналист на своей странице в Facebook.

По ее словам, местные жители понимают, что благодаря военной мощи РФ Украина и другие страны не осмеливаются ввести войска в Донбасс и уничтожить всех, кто отказался признавать власть участников государственного переворота. Кроме того, жители Донбасса благодарны за помощь и определенную поддержку, которые они получают от России. Но, как предполагает Ахмедова, из-за пренебрежения московского чиновничества мнением донецких жителей, терпение народа может закончиться.

«С людьми так нельзя. А я не знаю, что им отвечать. Что в Москве сошли с ума и перестали церемониться? Начали в открытую демонстрировать отсутствие интереса к воле народа? Но, Боже мой! Это же подрывает все основы, на которых строились республики и ради которых люди готовы были потерпеть. А теперь-то ради чего им терпеть? Ради Москвы, которая низводит народ до уровня ноля?», – посетовала журналист.

«Да, безусловно, сложно противостоять Москве, когда она обеспечивает тебя жизненно необходимым. Не будет воли Москвы, Донбасс скомкают как бумажку. Но этого понимания для людей уже недостаточно – слишком долго они живут на войне, которой нет конца и краю, и слишком долго комкают их души. А с людьми так нельзя.

У Ходаковского, если ему удастся выдвинуться, конкурентов не будет. Победа в первом же туре. Люди проголосуют за человека с боевым опытом, жесткого, с сформированным службой в «Альфе» навыком выстраивать бескомпромиссное, безжалостное вертикальное подчинение. И это востребовано в ситуации нынешнего раздрая», – отмечает военкор «Русского репортера».

Отметим, в Москве заранее и бесцеремонно предрекли «сокрушительную победу» на выборах главы ДНР нынешнему врио Денису Пушилину, который пользуется поддержкой российских кураторов Донбасса. Однако известные в Донецке эксперты называют бывшего командира донецкой «Альфы», экс-главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского реальным лидером республики.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. В город прибыли сотрудники ФСБ для расследования резонансного убийства и выявления виновных. После убийства Захарченко обязанности главы исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако в Генпрокуратуре ДНР посчитали, что его назначение на должность противоречит закону. Народный совет ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы председателя парламента Дениса Пушилина. Также парламенты ЛНР и ДНР определились с датой проведения выборов глав регионов и депутатов – жители республик будут голосовать 11 ноября.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 10.09.18

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