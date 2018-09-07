В ДНР сменилась власть: преемник Захарченко пока устраивает Москву

В ДНР сменился глава республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народный совет ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы председателя парламента Дениса Пушилина.

После убийства предыдущего руководителя республики Александра Захарченко обязанности главы исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако в Генпрокуратуре ДНР посчитали, что его назначение на должность противоречит закону. Так как по нормам после смерти главы республики его обязанности может исполнять первый заместитель, однако Трапезников не был первым вице-премьером.

Кроме того, после смерти главы ДНР, согласно закону, члены Совета министров должны быть отправлены в отставку. Избрать врио руководителя республики в прокуратуре предложили народному совету. Также как и сформировать новый состав правительства и Центризбиркома, и создать условия для проведения внеочередных выборов главы ДНР и очередных выборов парламента. Большинство депутатов доверили руководить республикой Пушилину.

Он пообещал «активизировать работу Совета министров» и «продолжить дело» Александра Захарченко. Ранее Пушилин представлял республику на переговорах контактной группы в Минске. В связи с чем некоторые эксперты предполагают, что к его назначению на пост врио главы в Кремле отнесутся положительно.

Между тем, выборы главы республики и депутатов пройдут и в ЛНР. Парламенты назначили выборы на 11 ноября.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. В город прибыли сотрудники ФСБ для расследования резонансного убийства и выявления виновных.

По предположению представителей Федеральной службы безопасности, к теракту причастны украинские спецслужбы.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 07.09.18

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