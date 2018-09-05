Неожиданный резонанс: украинские политики боятся повторить судьбу Захарченко

Вслед за убийством главы ДНР Александра Захарченко могут последовать теракты уже против известных украинских политиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты «Незалежной» считают, что «войдя во вкус» режим Порошенко может поручать диверсантам ликвидацию неугодных власти политических деятелей и на территории собственно Украины.

«Мы вступаем в новую волну политического террора. Очень и очень высока вероятность покушений на высших должностных лиц. Все-таки на глав даже непризнанных государств не очень принято покушаться. Сегодня, наверное, в нашем регионе ни один политик не сможет чувствовать себя после этого в безопасности. Мы вступаем в новый виток эпохи возможных совершений актов политического террора», – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. Для расследования убийства в город прибыли сотрудники ФСБ для расследования резонансного убийства и выявления виновных.

По предположению представителей Федеральной службы безопасности, к теракту причастны украинские спецслужбы.

Напомним, Киев до сих пор не расследовал убийства участников Майдана, не говоря уже о сожженных в Доме профсоюзов одесситах. Так же не найдены убийцы известных украинских журналистов, как оппозиционных, так и лояльных режиму.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.09.18

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