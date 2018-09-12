Стрелков: Пушилин не лидер Донбасса, а марионетка московских кураторов

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал избрание на должность временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик считает, что Пушилин в качестве нового руководителя республики устраивает российских кураторов ДНР, но не пользуется авторитетом у местных жителей. В первую очередь из-за его роли на переговорах в Минске, с необходимостью проведения которых согласны далеко не все жители Донбасса.

«Пушилин является для местного населения скорее раздражающим фактором. Поскольку так называемые Минские соглашения у подавляющей части населения республики вызывают нескрываемое раздражение до ненависти включительно. И Пушилин, как главный спикер данного процесса, которого постоянно демонстрируют в качестве главного переговорщика ДНР, естественно является катализатором данного раздражения», – пояснил Стрелков на брифинге.

По его словам, местные жители не могут ассоциировать Пушилина с неким символом Донбасса, так как он «не держал оружие и не противодействовал украинским военным». В то же время, в ДНР его знают как человека связанного с печально известным проектом Сергея Мавроди «МММ». Тем не менее, Пушилин, по его словам, намерен избавиться от приставки врио, и занять должность главы республики.

«С точки зрения Москвы, тех людей, которые называются кураторами, он чрезвычайно выгоден. Поскольку не обладает опорой ни среди населения, ни среди военнослужащих Донецкой народной республики, ни собственными какими-то другими силами и политическими структурами, которые могли бы его надежно поддержать. То есть, он очень удобная марионетка, которая полностью зависит от кураторов и может ими управляться в ручном режиме», – утверждает Стрелков.

Экс-министр также сообщил о возмущении местного населения, что связано с получением Пушилиным должности врио главы республики без учета мнения жителей ДНР. Поэтому Стрелков уверен в том, что это значительно уменьшает его победу в выборах, назначенных на ноябрь, если они, конечно, пройдут без нарушений.

Среди других претендентов на пост главы ДНР Стрелков назвал бывшего командира донецкой «Альфы», экс-главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского, активиста протестного движения Донбасса Павла Губарева и бывшего министра обороны республики Игоря Хакимзянова. Кроме того Стрелков допустил возможность участия в выборах жены погибшего главы ДНР Александра Захарченко – Натальи, или других представителей его близкого окружения.

По мнению экс-министра, выборы в ДНР и ЛНР, назначенные на одну и ту же дату, могут быть сорваны украинской армией: если в Киеве этого захотят, они организуют артиллерийские обстрелы региона. При этом Стрелков уверен, что власти Украины не станут «внедрять» своего кандидата, так как не признают ни ЛНР, ни ДНР, и поэтому соответственно не признают и результаты выборов глав республик.

Между тем, бывший министр подчеркнул, что ожидать изменения политического курса Донбасса стоит только в случае изменения позиции Кремля по Украине. Однако Стрелков убежден, что призывы к выполнению Минских соглашений продолжатся, в то время как в Киеве не планируют отказываться от агрессивной политики.

По его данным, формальное кураторство за Донбассом возложено на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, хотя фактически продолжает контролировать основные процессы в республиках помощник президента России Владислав Сурков. Как утверждает Стрелков, власть в Донбассе формировалась с учетом позиции Суркова, благодаря чему помощник президента РФ до сих пор обладает огромным влиянием в регионе и может блокировать любые действия, которые он сочтет ненужными.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке. В город прибыли сотрудники ФСБ для расследования резонансного убийства и выявления виновных.

После убийства Захарченко обязанности главы исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако в Генпрокуратуре ДНР посчитали, что его назначение на должность противоречит закону. Тогда народный совет ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы председателя парламента Дениса Пушилина.

Выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик, пройдут 11 ноября.

Москва, Леонид Маковецкий

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