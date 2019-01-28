«Нарастает пассивный протест»: народ и власть в ДНР окончательно отделились друг от друга

Население Донецкой народной республики приступило к пассивному сопротивлению местной власти, поскольку не доверяет ей и не имеет никакой возможности на неё влиять.

Нестабильная политическая ситуация усугубляется тяжёлым социально-экономическим положением и бесконечными призывами к мобилизации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Нейромир-ТВ» заявил бывший спикер парламента республики Андрей Пургин.

«Огромное количество населения живет сезонным заработком. Большое количество людей перемещается в Российскую Федерацию и обратно на заработки. Мы превратились в Западную Украину. У нас здесь бабушки, дедушки и дети, а мамы, папы на лето и осень выезжают на заработки. Зимой Донецк оживает. Эта ситуация ненормальная. Понятно, что те люди, которые куда-то едут, они в итоге туда переедут окончательно и увезут детей. Нужно налаживать быт здесь, а здесь быт не налаживается. Постоянно говорят, что война, потерпите. Но это продолжается пять лет. И это очень тяжело», – констатирует Пургин.

«Население республики на сегодняшний день чувствует себя забытым и заброшенным. Здесь очень тяжелая гуманитарная обстановка, очень тяжелая моральная обстановка.

Есть определенные тенденции жизни с дулей в кармане. То есть, население отдельно, власть отдельно. Это позиция пассивного протеста. Как ни странно это звучит, протест активный, он менее опасен, чем протест пассивный. В Донецке сейчас нарастает протест пассивный. Это значит, что любые действия, которые делает власть, даже какие-то хорошие вещи, воспринимаются с негативной стороны.

Пассивный протест населения, которое не понимает, что будет завтра, они не строят никаких планов. Нет никакого понимания, что будет не просто через год, что будет через месяц, через два. В этой повестке жить очень тяжело.

Оборонительная повестка не может быть вечной. Не может человек жить бесконечно в мобилизационной повестке, постоянно обороняясь, не строя планов на будущее. Это не жизнь», – цитирует политика издание «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», президента Украины Петра Порошенко полностью устраивает политическая система в ЛДНР, сложившаяся под влиянием и при кураторстве московских политтехнологов. Киевский режим доволен воцарившимся в русском Донбассе крайним пессимизмом населения относительно будущего народных республик и перспектив собственного выживания.

После фактического назначения Дениса Пушилина взамен погибшего Александра Захарченко, в Киеве ждут окончательного политического и социального разложения в ДНР.

Кроме того, драматическое отсутствие со стороны руководства РФ какой-либо адекватной реакции на дерзкое убийство главы ДНР Захарченко и невнятные меры в отношении нагло распоясавшегося режима Петра Порошенко свидетельствуют о полной утрате Кремлём политической и дипломатической воли на украинском направлении.

По мнению большинства экспертов, киевский режим вполне устраивает незатухающий конфликт на юго-востоке страны. Это позволяет украинским властям выдавать гражданскую войну в Донбассе за «агрессию Москвы» и списывать на неё все внутриполитические неудачи, а также постоянно обращаться к Западу за военной, экономической и финансовой помощью.

Напомним, ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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