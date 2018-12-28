Гибридное партнёрство: «хитрые планы» Путина и Порошенко полностью совпали в Донбассе

Стратегия Кремля («ни войны, ни мира») в отношении Донбасса привела к результатам, которые на сегодняшний день абсолютно удовлетворяют режим Порошенко. Киеву за это стоило бы поблагодарить Москву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский.

«Не понимаю такой лютой неблагодарности со стороны Украины в адрес России, ведь ровно за то, в чем у нас (в ДНР) часто упрекают Россию, Украина как раз должна ее благодарить: не случилось Новороссии, не вышли на границы областей, не взяли Мариуполь, доказали «апрельские тезисы» Порошенко, когда он брызгал слюной с трибуны, «пророча», что наши дети будут сидеть по подвалам, а не жить нормальной жизнью», – грустно иронизирует Ходаковский, пишущий в Фейсбуке под ником Александр Сергеев.

Напомним, вчера переехавший в Россию известный украинский социолог, уроженец Львова Евгений Копатько на пресс-конференции по вопросам украино-российских отношений дал понять, что использование ЛДНР в качестве политической карты в играх с Украиной и нежелание Кремля идти навстречу чаяниям подавляющего большинства жителей народных республик приведёт в итоге к окончательной потере Донбасса – и как «разменной политической монеты», и как пророссийской территории.

Как сообщал «Новый День», Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицательно отнёсся к идее признания республик Донбасса, утверждая, что это якобы приведёт к потере всей Украины.

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – объяснил Лавров журналистам нежелание признавать народные республики.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», – отрезал министр.

По мнению большинства экспертов, киевский режим вполне устраивает незатухающий конфликт на юго-востоке страны. Это позволяет украинским властям выдавать гражданскую войну в Донбассе за «агрессию Москвы» и списывать на неё все внутриполитические неудачи, а также постоянно обращаться к Западу за военной, экономической и финансовой помощью.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.18

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