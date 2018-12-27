Лавров не прав: Россия потеряет и Украину, и Донбасс

Использование ЛДНР в качестве политической карты в играх с Украиной и нежелание Кремля идти навстречу чаяниям подавляющего большинства жителей народных республик приведёт в итоге к окончательной потере Донбасса – и как «разменной политической монеты», и как пророссийской территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение на пресс-конференции по вопросам украино-российских отношений высказал переехавший в Россию известный украинский социолог, уроженец Львова Евгений Копатько.

«По Донецку ситуация значительно хуже, чем мы себе представляем. Мы в информационном пространстве России периодически включаем или выключаем тему Донецка. А там люди гибнут практически каждый день. Неопределённость и очень тяжёлое экономическое и финансовое положение людей жуткое. Люди живут как в гетто, у них нет прав», – объясняет эксперт.

«Возьмите пример с поляков: они в 2017 году аффилировали в свою жизнь миллион человек, которые имеют права, польскую зарплату, 8 тысяч человек учится в польских университетах. А сколько украинских студентов в русских ВУЗах?», – сетует социолог и предупреждает, что Москва зря пребывает в уверенности, будто Донбасс ещё долго будет оставаться преданным другом России.

«Если не решается ни один из базовых вопросов по людям – они вам не нужны. За четыре года одно решение принято, и то непонятное, права это не улучшило. С паспортом ДНР вы никуда не уедете.

То, что усложняется пересечение блокпостов – так люди там уязвимы. Потому что они приезжают туда (на украинскую сторону) кто за пенсиями, кто – за какими-то пособиями, потому что они много чего не могут делать. С реальной жизнью столкнитесь! А мы рассуждаем о геополитике! Вот так и дорассуждаемся, и Донбасс тоже потеряем. Люди должны видеть перспективу. Ключевая мысль – это неопределённость», – цитирует Копатько «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицательно отнёсся к идее признания республик Донбасса, утверждая, что это якобы приведёт к потере всей Украины.

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – объяснил Лавров журналистам нежелание признавать республики.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», – отрезал министр.

Как сообщал «Новый День», Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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