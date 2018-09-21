Сурков спасает Пушилина: Ходаковского заблокировали на границе с ДНР

Пессимистичный прогноз экс-главы Совбеза ДНР Александра Ходаковского о возможности своего участия в выборах главы республики оправдался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претендент, изъявивший желание подать документы в ЦИК и стать официальным кандидатом, сообщил, что не сможет избираться. По его словам, ему запретили въезд в народную республику.

«Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ. Причины названы не были, но они и так понятны. К исполнителям вопросов и претензий не имею, к заказчикам, в принципе, тоже», – написал экс-глава Совбеза на своей странице в Facebook, добавив, что все, кто опасался его прихода к власти «теперь могут спать спокойно».

Напомним, выборы в парламенты ЛНР и ДНР, а также глав республик, назначены на 11 ноября. Должность главы ДНР освободилась после гибели предыдущего руководителя республики Александра Захарченко.

Временно исполнять обязанности главы ДНР доверили возглавлявшему парламент республики Денису Пушилину. Его же называли одним из главных претендентов на пост руководителя Донецкой народной республики, благодаря одобрению московских кураторов, которые гарантированно обеспечат ему поддержку.

Комментируя предстоящие выборы в ДНР, бывший министр обороны республики Игорь Стрелков выразил уверенность, что Пушилина не стоит считать самостоятельным кандидатом, так как он полностью зависит от представителей Кремля и при этом не пользуется достаточным уважением среди жителей региона. К тому же озлобленных из-за того, что одно из важнейших решений по выбору временного руководителя ДНР было принято без учета их мнения.

Как утверждает Стрелков, несмотря на то, что формальное кураторство за Донбассом могло быть возложено на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, фактически продолжает оказывать влияние на все основные процессы в республиках, в том числе и выборы, помощник президента России Владислав Сурков. По словам бывшего министра обороны ДНР, весь костяк власти в республике формировался с учетом позиции Суркова, и он имеет возможность блокировать любые непонравившиеся ему решения или действия.

Ранее Ходаковский, которого Стрелков упомянул в числе прочих вероятных претендентов на пост, рассказал о препятствиях со стороны работников ЦИК, усложняющих своевременную подготовку к выдвижению его кандидатуры.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 21.09.18

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