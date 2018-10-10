«Присутствует отсутствие»: в ДНР царят уныние и опустошённость

Жители Донецкой народной республики потеряли идейные ориентиры, устав от затянувшейся войны и политической неопределённости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День, об утрате народом Донбасса последних надежд, связанных с приходом Русской весны в 2014 году, рассказал бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

«Произошло уставание от топтания на месте, идеи и смыслы имеют тенденции к забыванию, вымыванию, к профанации. Это очень большой срок, в марте будет пять лет, это будет больше, чем Великая Отечественная война.

К сожалению, оборонческая повестка «давайте защитим свой дом» закончилась. Обычно это очень короткая мобилизационная повестка полутора – трёх лет.

То есть, усталость населения и отсутствие каких-либо идеологических норм направлений и факторов, которые бы моделировали какое-то будущее, к сожалению, присутствует», – с грустью признал Андрей Пургин в интервью каналу «PolitWera».

Как сообщал «Новый День», ранее патриот и защитница донецких республик российская певица Юлия Чичерина заявила, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко единственный способ сохранить русский Донбасс – это принять его в состав Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.18

Управленческий кризис в Крыму: эксперты объяснили падение индекса избираемости Аксёнова. / Взрывы на армейских складах в Ичне пробили огромную брешь в обороноспособности Украины. / Следком Севастополя занялся медиками, погубившими в больнице беременную женщину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»