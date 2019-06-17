В ДНР назвали имена организаторов убийства Захарченко

Спецслужбы Донецкой народной республики назвали конкретных сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего при взрыве, который признали терактом, пострадали 11 человек. В середине мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, причастных к убийству. Никаких имен он тогда не назвал.

16 июня на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) сотрудник спецслужб ДНР сообщил, что работу по ДНР в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина он назвал одним из организаторов убийства, а в числе причастных – сотрудников украинских спецслужб Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала, Андрея Отенко, Дамира Баштанникова (трое последних, по словам спикера, причастны и к другим терактам в Донбассе).

Так же было заявлено, что задержанные ранее спецслужбами ДНР агенты СБУ дали информацию о своих кураторах: это начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Сотрудник спецслужб ДНР заявил, что на сегодняшний день им известна полная информация обо всех, причастных к организации терактов в Донбассе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.06.19

В России выявлены грубые нарушения в системе лекарственного обеспечения, в числе нарушителей Крым и Чечня. / «Он вызывает ненависть» – соратник Зеленского не исключил драки с Путиным на переговорах. / На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»