Спецслужбы: Убийцы Захарченко задержаны

В Донецке введено чрезвычайное положение, выезд из республики закрыт. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 17:30 по местному времени у кафе «Сепар» на бульваре имени Пушкина в центре Донецка прогремел взрыв. По одним данным, взрывчатку подложили под джип главы ДНР Александра Захарченко, по другим – во входной группе кафе. Руководитель республики погиб. Спецслужбы заявили о теракте, в город введены войска. «Это очередная агрессия со стороны Украины», – заявил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Политолог Сергей Марков выдвинул сразу несколько версий:

" 1. СБУ.

2. Военная разведка ВСУ.

3. Террористы одного из неонацистских батальонов.

4. Неожиданно, но реально: разведка одной из стран НАТО – они тренируются на убийствах пророссийских военных деятелей в Донбассе.

5. Тот, кто говорит как о возможной версии о российских спецслужбах, – враг России».

«Место гибели Захарченко – символичное: кафе «Сепар», – пишут украинские СМИ. – И взорвали его в годовщину Иловайской трагедии».

В Службе безопасности Украины причастность к теракту в Донецке отрицают:

«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014 – 2018 годах», – заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, и добавил, что в ведомстве не исключают и «российский след».

А вот в МВД Украины от произошедшего в Донецке не открещиваются: «План деоккупации Донбасса, представленный МВД, начал реализовываться. Работаем в лучших традициях», – написал в Facebook советник главы ведомства Владимир Мартыненко.

«Зато теперь можно спокойно принимать и закон об амнистии, и местные выборы на Донбассе проводить. И даже за изменения в Конституцию об особом статусе Донбассе голосовать. Ни Захарченко, ни Плотницкого, ни «Гиви», ни «Моторолы» на Донбассе больше нет», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко выдвинул версию, что убийство может быть инсценировкой, и Захарченко уже «эвакуировали».

Между тем, появилась информация, что убийцы Захарченко арестованы: «Задержаны несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица, подозреваемые в причастности в покушении на главу республики», – сообщил «Интерфакс- Украина» со ссылкой на спецслужбы ДНР буквально через 15 мнут после покушения.

Донецк, Платон Ефимчук

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