Украина добьёт оставшихся русских, если уйдёт Донбасс

Сторонник тесных российско-украинских отношений и противник бандеровской идеологии киевский политолог Михаил Погребинский выразил опасение за судьбу русскоязычных граждан, в случае окончательного отделения от «Незалежной» восставших территорий Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», политолог не исключает, что будет вынужден покинуть Киев вместе с семьёй, так как «взбесившийся» режим Порошенко устроит настоящий политический террор против малейших пророссийских проявлений на Украине.

«У меня есть личный, шкурный интерес, чтобы эти территории остались в составе Украины, и вот почему: я не хочу никуда уезжать, я хочу оставаться и жить в Украине, чтобы мои дети и внуки жили в этой стране», – заявляет Погребинский.

«Если непризнанные республики станут частью России, как хочет часть граждан ЛДНР, оставшаяся Украина будет просто консолидированным антироссийским плацдармом, где будет «зачищено» всё русское. Сейчас этот процесс начинается, но если Донбасс уйдёт, то никаких шансов остановить это не будет», – цитирует киевского эксперта «ПолитНавигатор».

Что помешает киевскому режиму «зачистить всё русское» по всей Украине в ином случае, не говоря уже о «вернувшихся территориях» Донбасса, киевский политолог не пояснил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.18

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